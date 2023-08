Viktorka v nouzi zkouší Trpišovského recept, jinak od Slavie neopisuje

„Zkoušíme to takhle poprvé, uvidíme, zda to bude výhoda. Je více času si zvyknout na prostředí, aklimatizovat se," přemítá asistent Marek Bakoš.

„Se Slavií jsme v tomto ohledu nekomunikovali. Víme, co nás tam čeká. Dívali jsme se na zápas, který tam Drita odehrála minulý rok proti Antverpám. Zajímal nás z pohledu atmosféry, jak to tam probíhalo, jak soupeř nastoupil po stejném výsledku 0:0 venku," líčí Bakoš.

„Moje jediná zkušenost s kosovským fotbalem. Tehdy jsem nenastoupil, ale vím, do čeho jdu. Koukl jsem se, jaké má být počasí. Hraje se až od osmi večer, takže vlhčí podnebí by zase neměl být takový problém. Nic by nás překvapit nemělo," doufá Kopic.