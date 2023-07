Rosický se s posilami musel spálit, tvrdí expert. Teď ale Sparta udělala šest kroků kupředu

Mikolanda je přesvědčený o tom, že se legendární letenský špílmachr musel v roli sportovního ředitele Sparty rozkoukat a posbírat nějaké zkušenosti. „Musel změnit spoustu věcí kolem sebe, měnil i hodně lidí. Měnil skauty, kde má bratra, měnil software, který mu vybíral hráče. V takové chvíli se musíš spálit, aby si věděl, s kým spolupracovat. S jakými agenty, s jakými kluby," tvrdí Mikolanda.

Důležitým momentem prý bylo angažování kouče Briana Priskeho. „Ten měl jiný nadhled a zná něco mimo český rybníček. A najednou si to začne sedat. Krásně to do sebe všechno zapadlo," míní expert a přiznává, že se ohledně Sparty v minulé sezoně mýlil. Nečekal totiž, že by se Sparta dočkala titulu. Myslel, že skončí třetí. „Takže klobouk dolů, že udělala titul. Ona předběhla svůj vývoj," myslí si.

Přímák s bývalým prvoligovým fotbalistou Petrem MikolandouVideo : Sport.cz

Spartě pomohlo i to, že byla úspěšnější ve výběru posil. Ty hrály na cestě za titulem důležitou roli. „Sparta vylepšila vybírání posil. Vypadá to že už se nespálí tolikrát, jako v minulosti. Věřím, že to bude lepší," míní Jan Malý, šéf fotbalové sekce Sport.cz v pořadu Přímák.

Birmančevič v základu Sparty nadchl experty, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz