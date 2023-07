PŘÍMÁK: Sparta už zná soupeře v boji o Ligu mistrů! Expert odhalil velkou výhodu Letenských

Pokud by opravdu proklouzla do třetího předkola Ligy mistrů Kodaň, neměla by mít výhodu v podobě větší rozehranosti. Dánská liga také začínala teď o víkendu, bude to velice podobné," předvídá Malý. Ohledně ambicí je opatrný. „Bude to těžký soupeř a Sparta by mohla mít na to, nebo měla mít na to, aby postoupila," tvrdí novinář s tím, že půjde o pikantní souboj pro dánského trenéra pražského klubu Priskeho. „Vrátil by se do Dánska a bylo by to zajímavé téma. Případně, pokud tedy Kodaň postoupí."