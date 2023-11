Rozdíl mezi italským a českým fotbalem? Tady je méně kombinace a víc dlouhých míčů, říká bývalý hráč Bergama

„Myslel jsem si, že začátek bude lehčí. Největším problémem bylo odloučení od rodiny, tehdy mi bylo šestnáct. A také jazyk. Učil jsem se italštinu dva měsíce před odjezdem, ale když jsem dorazil do Bergama, bylo mi to skoro k ničemu. Pomohlo mi, že v akademii bylo víc cizinců, bavili jsme se anglicky. Naučil jsem se tedy dvě řeči. Celkově mi to dalo hodně, včetně osamostatnění se,“ vzpomíná Heidenreich.