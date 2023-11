MADE IN ENGLAND: Everton si trest zaslouží. Ukázalo se, jakou má Coufal ve West Hamu pozici

„Všichni oceňují trefu Alejandra Garnacha z Manchesteru United proti Evertonu. Byla luxusní. Asi to byl gól roku, minimálně je to vážný aspirant. V Anglii se hodně připodobňuje ke gólu Wayna Rooneyho před lety. Hodně expertů a fanoušků míní, že tenhle byl ještě hezčí. Takhle a v téhle poloze trefíte balon jednou ze sta pokusů, je to hodně těžký kop, ani to nejde natrénovat. Ta situace není vůbec jednoduchá, míč šel za něj, ale Garnacho se srovnal a skvěle vypálil. Můžete dát gól střelou z dálky do šibenice, ale tohle je prostě ještě lepší.

Pro Manchester United je ale hlavně důležité, že utkání zvládl vítězně. Zápas nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek 3:0. Everton měl několik šancí a tentokrát musím vyzdvihnout brankáře Andrého Onanu. Chytal skvěle.

WHO DID IT BETTER? 💥

Pro United je určitě dobře, že se konečně mohou řešit pozitivní momenty jako Garnachův gól, spolehlivý výkon Onany nebo třeba branka Marcuse Rashforda, jenž skóroval po dlouhé době. Přišlo mi, že Rashford se ani moc neradoval, možná na něj dolehlo, jak se na něj valila v posledních týdnech kritika. Nedával góly, po porážce se City šel do nočního klubu, což se taky probíralo. Teď se může atmosféra kolem United trochu uvolnit, ale nesmějí usnout na vavřínech. Potřebují zapracovat hlavně na obraně, protože Everton měl dost šancí.

Everton se dostal do nepříjemné situace, kvůli porušení finančních pravidel mu bylo odečteno deset bodů. Moc do těchto věcí nevidím, ale trest je zřejmě zasloužený. Jsou nastavená nějaká pravidla, která se musejí dodržovat. A když je někdo neplní, nemůže čekat nic jiného než trest. Když nad tím přemýšlím, mám obavu, že to v budoucnu doběhne třeba Chelsea, která dává hráčům velké a dlouhodobé smlouvy. Každý klub si musí tyhle záležitosti hlídat a být obezřetný.

Vím, že mnoha lidem přijde trest pro Everton přísný, klub má velkou podporu veřejnosti. Uvidíme, jestli mu nakonec nějaké body nebudou vráceny, každopádně momentálně se ocitl v těžké pozici. Po špatném úvodu nasbíral body a dostal se trochu výš, teď je zase dole. Sebevědomí takový odpočet určitě nepřidá.

Jsem zvědavý, jak na to zareagují, protože prosinec a leden bývá v Anglii klíčovým obdobím sezony. Když jsem Everton sledoval proti United, neměl jsem pocit, že by měl nějaké problémy. Výsledek pro něj byl až příliš krutý, potřebuje ale získávat body, jinak bude mít v závěru sezony velké problémy.

West Ham otočil utkání v Burnley, zase rozhodl Tomáš Souček. V součtu s reprezentací vstřelil gól ve čtvrtém zápase po sobě, to je skvělá zpráva. Daří se mu, je vidět, že jeho sebevědomí jde nahoru.

Super Souček secures victory at Turf Moor ⚒️

Řekl bych, že v samotném zápase bylo lepší Burnley, mělo víc šancí, ale trochu cítím, že na něj doléhá nezkušenost. Když doma vede, mělo by pak zápas ukočírovat mnohem lépe a získat alespoň bod. Řekl bych, že platí nováčkovskou daň. Ale oceňuji West Ham, že bojoval až do konce, nakonec z minima vytěžil maximum.

Kromě Suka hrál celý zápas i Vláďa Coufal, který se vrátil kvůli aféře v národním týmu do West Hamu dřív. V Anglii se jeho chování v reprezentaci moc neřešilo. Jen v den, kdy vše vyplavalo na povrch, tu vyšly články, že byl v noci dva dny před zápasem s dalšími dvěma hráči v baru, ale víc se to tu neprobíralo. Zaznamenal jsem jen komentáře fanoušků West Hamu, kteří to trochu zlehčovali a kvitovali, že se nezraní a bude připraven na zápas za jejich tým.

Pro Vláďu to určitě nebylo příjemné. Těžko říct, co se pak v klubu dělo, ale přišlo mi, že West Ham to bral tak, že šlo o akci národního týmu a příliš to nerozmazával. Počítám ale, že v klubu s ním měli pohovor, nicméně hned nastoupil v základní sestavě. Je vidět, že nějakou pozici v mužstvu má. Kladiváři navíc vyhráli, dál už to nikdo řešit nebude.

Šlágr mezi Manchesterem City a Liverpoolem skončil remízou 1:1. City byli trochu lepší, měli víc šancí, výsledek je pro ně krutější. Dokonce dali gól na 2:0 po faulu na gólmana Alissona. Podle mě to bylo trochu sporné, kontakt tam nějak obrovský nebyl. Alisson teatrálně upadl, ještě si držel nohu, což nechápu. Jako gólman by si měl ve vápně udělat větší pořádek. Ale City mohli dát i jiný gól. Pak moc hezky vyrovnal Trent Alexander-Arnold (sestřih utkání zde). Neřekl bych, že je remíza spravedlivá, ale pro tabulku je to dobře. Čelo Premier League zůstává vyrovnané. Má to grády, každé kolo je zajímavé.