Spinkala Spartička? Nevím, ale vypadla z role, hodnotí expert start druhé půle v Ďolíčku

Šest nastřílených gólů ve vršovickém Ďolíčku a k tomu vítězství 6:2 nad Bohemians, kteří na jaře měli v kapse dvě výhry, a navíc bez inkasované branky. Co se ale s výběrem kouče Priskeho dělo na začátku druhé půle? To měli Klokani navrch a vyrovnali na 1:1. „Spartička spinkala?" ptá se v pořadu Přímák moderátor Aleš Svoboda bývalého beka Sparty Michala Horňáka, jenž byl hostem ve studiu. „Sparta vypadla z role. Nevím, jestli spala, ale Bohemku musím pochválit, jak do druhé půle vstoupila a po krásné akci vyrovnala na 1:1," míní bývalý reprezentant a momentálně trenér Viktorie Žižkov.

Článek Horňák je asistentem kouče v reprezentaci do 21 let. Spartu, s níž vybojoval deset mistrovských titulů, pozorně sleduje, i když byl na konci minulého roku odvolán z pozice trenéra letenské rezervy ve FNL. Klub má v srdci. „Velmi pozorně jsem derby sledoval, oba celky hrají na tři obránce a byl jsem zvědavý, jak si s tím poradí," hlásí vicemistr Evropy z roku 1996, co jej na malém pražském derby zajímalo. Zápas městských rivalů převážila ve prospěch hostů podle Horňáka větší zkušenost a agresivita. „U Sparty byla jasnější a bylo to i o kvalitě kádru," míní bývalý krajní bek. Sám ale kroutí hlavou nad výpadkem Letenských na začátku druhé půle, kdy Bohemians vyrovnali na 1:1 a byli lepší. Jenže favorit ukázal mentální sílu. „Zlomový byl druhý gól, Sparta rychle přidala i třetí a pak už byla její dominance jasná," dodává.