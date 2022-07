TOUR 2022: Udrží Jumbo Visma hvězdnou sestavu? A kdo by mohl příště získat žlutý dres místo Vingegaarda?

Lídr stáje Jumbo Visma se oblékl do žlutého po 11. etapě, kdy odpadl dosavadní lídr Tadej Pogačar. „Stačí jeden zapomenutý gel nebo hlt iontového nápoje..." hledá Ježek příčiny v Pogačarově selhání. Dán od té doby udržel vedení až do slavnostního dojezdu v Paříži.

Vingegaard těžil také ze skvělé práce svého týmu v čele s fenomenálním domestikem Woutem van Aertem, jenž navíc vyhrál bodovací soutěž a byl také vyhlášen nejaktivnějším jezdcem. Belgičan si tak vysloužil Ježkův velký obdiv. „Pro mě to je největší cyklistická osobnost za posledních deset let. Myslím, že už teď se zapsal do historie," chválí český jezdec a dodává: „Věřím, že kdyby on se rozhodl, že jednou bude bojovat o žlutý trikot, tak má obrovskou šanci ho získat."