Z čističe ryb je vítěz Tour de France. Před rokem druhý, letos Vingegaard dominoval

Před rokem nabral cenné zkušenosti a letos ukázal, že vyspěl v šampiona. Srdce fanoušků si navíc získal gestem fair play, když v 18. etapě po pádu úhlavního rivala na Pogačara počkal. A zdolal ho až v kopci. Slovince porazil i v sobotní časovce a do Paříže dojel s náskokem téměř tří minut.

„Znamená to hrozně moc. Tour de France je v cyklistice všechno. Už od minulého roku jsem věřil, že mám na to ji vyhrát. A teď se to povedlo. Velká úleva a jsem na sebe hrdý," rozplýval se Vingegaard, jenž navíc na cestě za celkovým vítězstvím ovládl dvě etapy a získal i puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře.