Tři zápasy, dva góly. Neškodnou Slavii v ofenzivě brzdí víc věcí, říká expert

Červenobílí zažili v Teplicích návrat v čase. Po jarní plichtě 1:1 zakopli na Stínadlech znovu a ukázali, že se v ofenzivní fázi trápí. „Je pravda, že Teplice to doma znepříjemnily i dalším favoritům, ale třeba od Sparty jsem cítil víc chtění než od Slavie,“ všiml si Rajnoch.

Co je špatně? „Slávistům momentálně chybí herní pohoda a hráč, který by dokázal udělat něco navíc. Někdo, kdo vlétne do vápna a vstřelí gól nebo k němu aspoň pomůže. Přitom Slavia má hráče, kteří umějí vyvinout tlak. Tijani, Van Buren, Chytil…“ vypočítal Rajnoch.

Teplice poctivě bránily a Slavia měla problém se prosadit. „Když je to zavřené, blok soupeře důsledně organizovaný jako v Teplicích a nejde to třeba prostrčením nebo chytrou uličkou, musíte to zkoušet jinak. Třeba to obehrávat rychleji a pouštět centry do kapsy. Zkrátka víc se o to porvat a mít větší důraz v šestnáctce,“ popsal Rajnoch.

„Určitý rozruch přinesl žolík Ivan Schranz, který nastoupil do druhé půle. Ale jinak mi u Slavie chyběla větší chuť jít do vápna a dát gól. Když už se to jednou stalo, Juráska trefil míč do paty, byl z toho ofsajd a po zásahu VAR gól neplatil,“ poznamenal Rajnoch.