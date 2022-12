Tvrďák Voráček. Nikdy si nestěžoval, že ho něco bolí, vzpomíná bývalý kouč národního týmu

Je jasné, že během hokejového zápasu čelí hráči radě střetů. A co teprve v zámořské NHL, kde je důraz neodmyslitelnou součástí hry. Kézr logicky připomíná, že Voráček není prvním ani posledním, koho podobná věc v podobě otřesu mozku v nejslavnější lize světa potkala. Zdůrazní, že byli hráči, kterým podobné zranění ukončilo kariéru. „Pokud Jakub Voráček v tuhle chvíli neví, zda naskočí do této sezony, tak je to ještě ta lepší varianta," snaží se na problém pohlížet optimistickou optikou šéf sportu v deníku Právo.