PŘÍKLEP: První trenérská smlouva na Štědrý večer, cestou jsme přejeli černou kočku, vzpomíná známý kouč

Přestože se jeho jméno často objevovalo v médiích v souvislosti s možným návratem na pozici hlavního trenéra Sparty. Aktuálně je však Josef Jandač stále bez angažmá. Naposledy vedl právě pražský celek v prohraném extraligovém finále s Třincem. „Už je ta bolest jiná, už to samozřejmě odeznělo. Ale prostě historie to nesmaže a mě to mrzí jako každý prohraný zápas nebo série, zejména když je to finále,“ vzpomíná věhlasný kouč v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Zpětně však nevidí způsob, jak by finále bývalo mohlo dopadnout vítězně pro Spartu. „Bavili jsme se o tom, samozřejmě to vždycky nějakým způsobem analyzujeme jednak hned, jednak s nějakým odstupem, ale moc věcí by se asi jinak neudělalo. Rozhodují fakt maličkosti," přiznává v reakci na otázku moderátora Honzy Homolky. V pořadu přiznává, že s klubem skutečně po odvolání Pavla Patery vedl jednání o svém možném návratu. „Pořád jsem doufal, že se Sparta zmátoří. Že se zvedne a že k tomu nedojde a Pavel Patera s Patrikem Martincem budou pokračovat dál," říká 54letý kouč. O českém humoru v kabinách NHL a Ivanu Hlinkovi coby mentálním kouči v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Tématem je také Jandačova bohatá trenérská kariéra, kterou započal velmi brzy, když jeho hráčskou kariéru přerušilo zranění. Původně přitom nabídku Berouna v druhé nejvyšší soutěži zvažoval, přemluvit ho měli až spoluhráči. „Měli jsme vánoční večírek. Přišli za mnou starší hráči, ať do toho vlezu," vypráví. Finálnímu kroku na střídačku středočeského mužstva však předchází zajímavá historka. „První trenérskou profesionální smlouvu jsem podepsal na Štědrý den. Pamatuji si to jako dneska, byl podvečer, štědrovečerní večeře, už byla tma," uvádí a pokračuje. Eliáš věří české dvacítce na blížícím se MS. Kterého hráče doporučil do New Jersey? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Jeli jsme s Jirkou Besserem za manažerem panem Drdou a cestou k němu jsme přejeli kočku, černou takovou... a ještě to na ulici viděla chudák holčička, takže to byl hrozný zážitek. Pak jsme jí teda sehnali novou kočku... a takhle jsem začal," líčí Jandač s nhranou lítostí v hlase. Více najdete v pořadu Příklep s Josefem Jandačem, Martinem Kézrem a Honzou Homolkou. Celý díl si můžete přehrát i v podcastové podobě.