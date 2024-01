O dvacítce bojující o medaili i Hudáčkovi v Kladně

Část podcastu redaktoři věnovali také situaci v extralize, a to nejen tabulkové. Řeč přišla také na příchod brankáře Júlia Hudáčka do Kladna. Slovenský gólman se přitom netajil, že by se rád vrátil do KHL. Tedy souotěže, která funguje jako výkladní skříň ruského Kremlu, který nelítostně rozpoutal válku na území Ukrajiny.