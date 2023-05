O Motákovi a zachované DNA či Petrově pomýleném srovnání s Třincem. Přijede na MS Pastrňák?

Těžko si lze pro trenéra představit náročnější misi, než přebírat mužstvo po kouči, který s ním dosáhl na zlatý hattrick. Zdeněk Moták to však v Třinci zvládl na výbornou. „Uměl zachovat DNA šampionů. Nezničil ji, což by se kdejakému trenérovi při trochu aktivistickém přístupu mohlo stát," míní Kézr.

Mnohem smutnějším povídáním ale bylo vystoupení národního týmu do osmnácti let na MS ve Švýcarsku, kde porazil jen Němce, kteří nakonec sestoupili. Nepovedený turnaj pak vyvrcholil trapným čtvrtfinálovým výkonem proti USA.

„Způsob hry, kdy ne že zaparkujeme autobus před brankou, ale vlastně hrajeme se šesti brankáři? Hráli jsme neustále oslabení pět na pět. To nebyl jen defenzivní hokej, ale destruktivní hokej. A Petrova slova, že takhle defenzivně hraje Třinec a vyhraje s tím titul? Myslím, že to je téměř na žalobu z Třince," podivoval se Kézr Petrem stanovené taktice.

„Je vůbec otázka, jestli Petr viděl nějaký zápas Třince v play off... A jeho vyjádření před zápasem, že kdo z hráčů nevěří v postup přes USA, tak může jet klidně s rodiči domů... Jakub Petr byl první, kdo tomu se svou taktikou přestal věřit," doplňuje Škvor.

Seniorská reprezentace má před sebou poslední týden příprav před MS, v rámci něhož odehraje v Brně České hokejové hry. Trenér Jalonen musí mít zamotanou hlavu s nominací pro šampionát i kvůli nečekanému vyřazení Bostonu z play off NHL. Je reálné, že by tým posílil hvězdný David Pastrňák? A co jeho krajani z Bruins Zacha, Krejčí, Nosek, Lauko a Zbořil? I o tom debatují Kézr se Škvorem v novém díle podcastu Za mantinelem.