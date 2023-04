Co to jako je?! divili se skauti české hře a raději odjeli. Normální ostuda, tepe Hrdina do Petrovy taktiky

Jasně, konečný výsledek 1:4 vypadá přijatelně, když vezmeme v potaz, že Spojené státy v průběhu šampionátu nasázeli Finům osm gólů a Švýcarům ještě o dva víc.

Jenže kdo sledoval čtvrtfinále, musel rychle nabýt dojmu, že Češi do něj šli s taktikou pouze bránit a neodejít s debaklem. Svědčí o tom nejen celkový počet střel (52:12), minimum českých šancí, ale i fakt, že po většinu prvních dvou třetin to vypadalo, jako by čeští mladící hráli v oslabení. Leckoho muselo napadnout, jestli by nebylo sympatičtější pokusit se alespoň občas si to s Američany rozdat...

Ze hry českého výběru byl ostatně znechucený i Jiří Hrdina, jenž jako dlouholetý skaut týmu Dallas Stars v NHL sledoval zápas přímo z tribuny stadionu v Basileji.

Ted za mnou byl Craig Button, ktery komentuje zapas pro kanadskou TSN. Jenom kroutil hlavou, co to jako je..? Proc je nenecha trener hrat normalni zapas..? Asi tolik, ze to tak nevidim jenom ja..temer vsichni skauti odjeli po 2.tretine na zapas Finsko-Slovensko.. — Dallas Stars (@dallasstars93) April 27, 2023

„Teď za mnou byl Craig Button, který komentuje zápas pro kanadskou TSN. Jenom kroutil hlavou, co to jako je..? Proč je nenechá trenér hrát normální zápas? Asi tolik, že to tak nevidím jenom já. Téměř všichni skauti odjeli po 2. třetině na zápas Finsko - Slovensko," napsal Hrdina na Twitteru ještě v průběhu zápasu.

„Tak čekal jsem hodně, ale že si stoupne pět hráčů do třetiny a nebude chtít hrát, to jsem opravdu necekal. Jestli tohle klukům naordinoval trenér Petr, tak to mu gratuluju. Normální ostuda. Škoda, pár kluků na našem týmu je a alespoň si mohli zahrát hokej," dodal mistr světa z roku 1985 a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.