O nováčcích i tvořícím se jádru národního týmu pro mistrovství světa

„Mezi zápasy uběhlo jen šestnáct hodin. To je velký rozdíl a něco jiného je, když to má v nohách jen jeden tým. Každá hodina se hodí,“ tvrdí Škvor. Reprezentace po dvou turnajích Euro Hockey Tour přesto nasbírala 14 bodů a jen o jeden zaostává za Švédskem, které zatím podnik vede.

Radim Rulík do Švýcarska nominoval hned tři nováčky. Na každý post jeden. V jednom duelu se v brance představil Josef Kořenář, dva zápasy pak sehráli obránci Mikuláš Hovorka s Jakubem Rychlovským. A podle kouče Rulíka si někteří vedli velmi dobře a jiní dobře. „Dobře pasuje na Mikuláše Hovorku. Bylo vidět, že na mezinárodní úroveň zatím nestačí. To ale neznamená, že by v budoucnu měl dveře do národního týmu zavřené,“ říká Sobotka. „Byla by škoda ho zatracovat. Je to pro něj zkušenost a ví, že na sobě bude muset ještě pracovat,“ dodává Škvor.