Rulík po turnaji ve Švýcarsku: Bez porážek není vítězství. Proti Švédsku nám chybělo pár hodin odpočinku

Curych (Od našeho zpravodaje) - Když měl kouč Rulík odpovědět, proč tým nestačil v neděli na Švédsko, uvedl, že klíčová byla únava. „Chybělo nám pár hodin odpočinku navíc.“

Doplatili jste tedy na to, že jste v sobotu hráli večer a v neděli hodinu po poledni?

Není úplně jednoduché hrát v sobotu od šesti a pak v neděli od jedné. Kluci toho moc nenaspí, ráno se musí zmobilizovat do zápasu. Není to běžný rytmus ani v lize a chvíli trvá, než se do toho dostanou a myslím, že tento aspekt sehrál proti Švédsku nejhlavnější roli. Každá hodina je znát. Nicméně pro hráče je to výborný test. Není to žádné hledání alibi, snažíme se s tím vyrovnat. Ale Švédové přijeli s výborným mužstvem, měli skvělé bruslaře na toto široké hřiště a poradili si tu s každým. Kvalita tam jednoznačně byla a nám chybělo pár hodin odpočinku. I tak jsme nedali kůži lacino, ještě jsme zdramatizovali závěr. Nezvládli jsme ten zápas, ale hráči se snažili, co jim síly stačily.

Vy jste si po čtvrtém švédském gólu chtěl vzít trenérskou výzvu, že?

Ano, ten gól byl z ofsajdu, ale nešlo si ji tady na ofsajd vzít. Kdybychom mohli, tak by ten čtvrtý gól asi neplatil.

Co říkáte na debutanty v týmu. Měli výborné okamžiky, ale taky chybovali.

Jsme rádi, že je v týmu pokaždé nějaký nováček. I proto ty turnaje jsou, když se někteří kluci začnou ukazovat v lize, mají možnost dalšího posunu přes mezinárodní hokej, protože bez té konfrontace to není ono. Když k ní dojde a oni uvidí, jak je to ještě posunuté o kousek výš, tak je to pro ně to nejlepší, co může být. A oni to zvládli, protože nemůžeme říct, že to bylo od nich špatné. Někteří hráli velmi dobře, někteří dobře, koneckonců proto jsme je pozvali a účel to splnilo.

Po Karjale jste říkal, že zvažujte dvě cesty s ohledem na další nominaci. Jak je to teď?

Nebudu o tom mluvit hned po zápase, ale něco namyšleného mám a dozvíte se to brzy.

Cítíte, že se tvoří jádro?

Nechci říkat, kdo do toho jádra patří, protože nechci nikoho opomenout. Máme to postavené na týmovém výkonu, ale samozřejmě to rozklíčujete na základě nominací, kdo tam patří víc a kdo méně. Ale máme tým a s ním chceme uspět. Čím širší základna, tím to bude lepší. Tak uvidíme, jestli se to potvrdí. Já bych byl jenom rád.

Bude po tomto turnaji víc analyzování než po tom prvním?

Bez porážek není vítězství, porážka patří ke sportovnímu životu a podniky EHT jsou od toho, abychom si vyzkoušeli kombinace, nominace, abychom směrem k mistrovství světa udělali správná rozhodnutí. Výsledky nejsou důležité, to hlavní nás čeká.

Čím to, že starší zkušenější hráči jako Červenka či Špaček se v tom vašem systému tolik neprosadili?