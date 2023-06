O Rulíkově kostře, svazových kostlivcích ve skříni i proč Pastrňák dohání Jágra

A Rulík hned dodával, že by pro turnaje Euro Hockey Tour rád vytvořil kostru týmu, která se nebude příliš měnit, a měla by být základem pro nadcházející šampionát v Praze. „Ano, je fajn mít určitou kostru, před MS ale přijedou posily z NHL, které budou chtít doma nastoupit. A budou pak mít hráči v oné kostře na MS stejnou roli jako na turnajích Euro Hockey Tour? Budou evropští hráči schopní plnit jinou roli, než kterou měli během sezony?" ptá se Škvor.

David Pastrňák ve čtvrtek vyhrál v sedmadvaceti letech už pošesté Zlatou hokejku, v historických tabulkách se osamostatnil na druhém místě a šest dalších triumfů mu chybí k vyrovnání rekordmana ankety Jaromíra Jágra. „Zdá se to jako téměř neřešitelný úkol, jenže Pastrňákovi je teprve 27 let a v tuhle chvíli nemá v našem hokeji konkurenci. Loňské vítězství Ondřeje Paláta berme spíš jako výjimku potvrzující pravidlo. Proto myslím, že není tak nereálné, že by Pastrňák mohl atakovat Jágra," soudí Kézr.