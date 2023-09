O strachu o jalovou Kometu i o módě s brankáři pro nájezdy

Přestože hit v O2 areně nabídl v základní hrací době šest gólů; po třech na obou stranách; i několik šarvátek a potyček, trenéři Gross s Varaďou se na tiskovce shodovali, že emocí na ledě čekali víc. „I tahle vyjádření dávají tušit, že se v dalších vzájemných zápasech Dynama s se Spartou máme na co těšit,“ odhaduje Škvor a vyzdvihuje výkon pardubického Matěje Pauloviče, který ve třetím útoku prokázal, že dokáže být nejen platným defenzivním forvardem.

Kézr vyzdvihuje Pavla Kousala, jenž se ukázal jako nájezdový trumf Sparty. V neděli proti Třinci vytáhl drzou fintu á la Kučerov, proti Pardubicím uspěl se střelou mezi betony. V obou případech čelil gólmanům, kteří v zápase nechytali. Švančara i Klouček šli do branky až na nájezdy, Klouček dokonce až v jejich průběhu.

„Trošku se nám to stalo módou. Jenže ten nový gólman je studený a má to složité. I když rozumím logice trenéra (Varadi), že když Will dostane dva góly ze dvou nájezdů, chce něco zkusit změnit,“ míní Kézr.