Televize musí mít ostrý obraz a dobrý zvuk. Jak tedy vybrat?

Jestliže tedy při sledování přenosů ze zimní olympiády občas zmateně sledujete, co se to děje, je možná čas na výběr novějšího modelu televize . Stejně jako v řadě sportovních disciplín, i tady platí, že základem pro vítězství je dobře zvládnutá technika. Pojďme se vydat na menší exkurzi výhod jednotlivých technologií.

V základní kategorii UHD televizorů získáte osvědčenou klasiku – LCD obrazovku s rozlišením 4K neboli UHD a širokou škálu velikostí, od uhlopříčky 43" až po 75". U značky LG jsou obvykle vybavené procesorem α5, ale kupříkladu modely LG UP81 a UP80 využívají výkonnější α7 Gen4 a panel s obnovovací frekvencí 100/120 Hz, to platí pro úhlopříčky o velikosti 86" a 82". Využívají také AI Upscaling a podporují širokou škálu aplikací pro video na vyžádání a příjem internetové televize. Také tyto modely můžete doplnit dvojicí bluetooth reproduktorů. A díky nové funkci Optimalizace her si užijete zábavu na maximum, a to i v případě, že nemáte vlastní herní konzoli nebo PC – k dispozici máte herní služby Google Stadia a N-Vidia Now.