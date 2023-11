2,4 milionu dolarů pro vítězky BJK Cupu. Tým na to máme, říká český kapitán

Sevilla (od našeho zpravodaje) - Švýcarky vystavily Česku stop už ve skupině při finále v pražské O2 areně před dvěma lety. A ani loni v Glasgowě na ně Pálův tým v semifinále nevyzrál. Jak to dopadne do třetice ve Španělsku?

„Cesta k úspěchu vede přes Švýcarsko,“ přikyvoval kapitán při rozhovoru v ochozech fotbalového stadionu Estadio de La Cartuja, na jehož ploše jsou pod stany vybudovány kurty, na nichž se finále BJKC odehraje. „V hlavě mám jen Švýcarsko. Musíme je porazit, pak se půjdu v klidu podívat na zápas s USA, proti kterým hrajeme v pátek. Něco zjistit, objevit a připravit se i na ně. Musíme si ale vybojovat šanci, abychom v pátek o něco bojovali.“

Češkám nahrála do karet zpráva, že nejlepší švýcarská hráčka a olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová je těhotná. I když do Sevilly dorazila, není pravděpodobné, že by se objevila ve dvouhře. Viktorija Golubicová i Jil Teichmannová se ale také dokážou na Češky vyhecovat.

„Golubicová je vyloženě týmová hráčka. Teď navíc hrála ve formě na menších turnajích. Dva vyhrála, má spoustu vyhraných zápasů. Na sebevědomí je strašně důležité mít tohle za zády. Navíc ví, že tady hraje vždy dobře. I ten povrch jí bude sedět,“ tušil Pála. „A pak mají mladou hráčku Naefovou, která je o rok mladší než Linda Nosková. Já ji moc neznám, ale holky trochu vědí. Golubicová bude hrát stoprocentně, ale jako druhá? Nevím,“ krčil rameny kapitán, který však o konečné podobě české sestavy také neměl jasno.

Až večer se měly v dějišti akce objevit Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které hrály debl na Turnaji mistryň v Cancúnu. Vyloučen ale není ani start Marie Bouzkové či Lindy Noskové, které v Seville trénují od pátku. A dva výživné tréninky v dějišti má za sebou i další mexická nomádka Markéta Vondroušová.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz). Markéta Vondroušová už se připravuje na finále BJKC v Seville.

„Bude se to rodit dnes večer, může se to rodit i zítra během dopoledne. Nemáme Káju Muchovou, takže to bude složitější. Pořád ale je to šance pro holky, které přiletěly z Cancúnu. Mohou se do pátku lépe připravit, ale musíme si šanci na postup vybojovat. Nesmíme zítra prohrát 0:3,“ burcoval kápo.

ITF mezitím oznámila na BJKC rekordní odměny. Už za účast je to 480 tisíc dolarů pro tým. Celkovým vítězkám ovšem připadnou 2 miliony 400 tisíc USD.