Letošní jubilejní ročník má za sebou dubnovou kvalifikaci, ze které postoupila devítka týmů do finálového turnaje. V něm si automatickou účast zajistili dva finalisté z posledního ročníku, tedy Švýcarsko a Austrálie. Kompletní dvanáctku pak uzavřelo Polsko, které dostalo divokou kartu. Česká reprezentace do vyřazovací listopadové fáze postoupila díky výhře 3:1 nad Ukrajinou .

Program finálového turnaje je rozdělen do skupinové a vyřazovací části. Od 7. do 10. listopadu týmy sehrají skupinová utkání, z každé ze čtyř tříčlenných skupin postoupí nejlepší výběr do semifinálového pavouka. Nové šampionky pak bude tenisový svět znát v neděli 12. listopadu.