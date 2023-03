Ach bože, kolik mečbolů jsem dneska přežila? nevěřila Kvitová

Kvitové se tak podařilo postoupit do čtvrtfinále na prestižním turnaji v Kalifornii poprvé od roku 2016. Cesta mezi osmičku nejlepších ale byla pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku hodně krušná. Fyzicky i emočně. V rozhodujícím setu totiž turnajová patnáctka čelila hned čtyřem mečbolům Američanky.

Co jí v těžkých momentech rozhodující sady běželo hlavou? „Prostě jsem hrála dál," vracela se v myšlenkách do zápasu. „Snažila jsem se udržet agresivitu na balonu, ne všechno mi ale hrálo do karet. Přival emocí byl proto velmi silný. A také cítím lehké vyčerpání," pousmála se 33letá veteránka okruhu WTA.