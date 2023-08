Alcaraz po roce opět prohrál v Kanadě, ve čtvrtfinále vypadl i Medveděv

Dva týdny před obhajobou titulu na US Open není dvacetiletý Španěl v optimální formě. "Rozhodně jsem tady neodehrál dobré zápasy. Teď nezbývá než trénovat, abych byl lepší. Vezmu si z tohoto turnaje hodně ponaučení," řekl Alcaraz poté, co teprve podruhé v sezoně neprošel do semifinále.