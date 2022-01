Ve druhé sadě se Collinsová znovu opírala do míčů vší silou a dokázala Bartyovou dostat do úzkých. Dvakrát vzala domácí hráčce podání a místo ovací z hlediště se arénou rozléhaly její hlasité radostné výkřiky. Australanka ale brzy dostala diváky znovu do varu.