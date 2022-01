Další boj o výjimku? Djokovič se může do Austrálie vrátit dřív, připustil premiér

Jenže podle australského premiéra Scotta Morissona může být za určitých okolností tento zákaz zmírněn, a to s „přesvědčivých nebo soucitných důvodů". Nicméně ty nejsou jednoznačně dané, tudíž hrozí další kolo dohadů a nejasností o tom, zda by mělo být jednomu z nejlepších tenistů historie umožněno startovat alespoň na příštím ročníku Australian Open.

„Zákaz vstupu do země platí na tři roky, ale je možné ho za správných okolností snížit. To se bude ale posuzovat, až to bude aktuální. Nebude se to dnes nebo zítra, ale v budoucnu," uvedl pro rozhlasovou stanici 2GB Morisson.