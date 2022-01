Další rána pro Djokoviče. Bez očkování nemůže ani na Roland Garros

Neočkovaní lidé starší 16 let nebudou mít podle zákona právo na vstup do restaurací, kulturních a sportovních zařízení či dálkových dopravních spojů a ministerstvo sportu v pondělí oznámilo, že nehodlá neočkovaným tenistům udělovat žádné výjimky.

"Pravidla budou platit pro každého, ať už je to divák nebo sportovec. A to až do odvolání. Roland Garros je v květnu. Situace se do té doby může změnit a my samozřejmě doufáme, že bude příznivější. Takže uvidíme, ale rozhodně nejsou žádné výjimky z platných pravidel," citovala agentura Reuters vyjádření ministerstva.