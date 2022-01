Djokovič do Melbourne přicestoval obhajovat titul na Australian Open a zároveň zaútočit na rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej díky výjimce z jinak povinného očkování. To se však u australské veřejnosti setkalo s vlnou nevole.

Po příletu byl kvůli špatnému typu víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo, zadržen a umístěn do detenčního hotelu. Původně měl Djokovič do minulého čtvrtka opustit Austrálii, jeho právníci se však snaží zvrátit rozhodnutí u soudu.

Právníci čtyřiatřicetiletého tenisty také uvedli, že Djokovič díky tomu 1. ledna dostal od australských imigračních úřadů písemné povolení ke vstupu do země. "Je v něm uvedeno, že splnil podmínky pro vstup do Austrálie a nemusí do karantény," uvedli v dokumentech pro soud.