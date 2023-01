Australian Open

"Je to super úspěch, ale pořád jsem ještě v turnaji. Uvidíme, jak daleko se můžu dostat," řekla Fruhvirtová. "Dnešní zápas jsem si moc užila. Jsem ráda, že jsem ho zvládla a těším se na další," doplnila.

O sedm let starší Birrellové odvrátila pět ze šesti brejkbolů a vylepšila si grandslamové maximum. Tím bylo 2. kolo z loňského US Open. "Podařilo se mi chytit začátek, což bylo dobré. Hrály jsme na velkém kurtu a byla super atmosféra. I když asi většina lidí chtěla, aby vyhrála domácí hráčka, atmosféru jsem si užila. Bylo to fajn," prohlásila Fruhvirtová.