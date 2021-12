Není co řešit. Mít Novaka Djokoviče v pavouku mužské dvouhry je snem pořadatele každého turnaje. Vysílací práva, zájem diváků a samozřejmě jistota kvalitního tenisu, to vše bělehradský rodák může zaručit. A co víc. Ve „svém" Melbourne, které devětkrát vyhrál, by usiloval o rekordní jednadvacátý grandslam, kterým by se odpoutal od dvojice Federer, Nadal.

Je tu ovšem jedno velké ALE... Djokovič sice figuruje mezi přihlášenými, je však více než pravděpodobné, že není očkován proti covidu, což opakovaně potvrdila i srbská média.

Sám Djokovič se k tématu očkování staví velmi vyhýbavě a jednoznačnou odpověď dosud neřekl. O něco sdílnější byl jeho otec. "Co se očkování týče, tak to je soukromá záležitost. A nikdo nemá právo se někomu vrtat v soukromí," řekl Srdjan Djokovič v rozhovoru pro TV Prva.

A v tom má Djokovič senior pravdu. Opravdu se jedná o svobodnou volbu každého z nás. Stejně tak ale mají pořadatelé Australian Open právo stanovit podmínky, za kterých dovolí tenistům a tenistkám startovat v Melbourne. A výjimky? Snad jen v případě, kdy daný hráč či hráčka nemůžou podstoupit očkování kvůli případným komplikacím a to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

„Nechápu to. On je obrovský sportovní idol a je to špatný příklad pro ostatní. Pokud by ale na Australian Open nakonec chyběl, tak tím asi ovlivní i některé další hráče, což by byla škoda," řekl pro Sport.cz Jan Kukal.

Foto: @DjokerNole, Twitter Srbský tenista Novak DjokovičFoto : @DjokerNole, Twitter

Zda je špatný příklad, je otázkou, na své rozhodnutí má Djokovič plné právo a je třeba ho respektovat. V každém případě ještě horším špatným příkladem by bylo to, kdyby v Melbourne Srb startoval na základě výjimky jen proto, co v tenise dokázal.

Pravidla musí platit pro všechny. Djokoviče nevyjímaje. A že tím turnaj a fanoušci přijdou o největší hvězdu a možná nejlepšího tenistu planety? To je daň, která se musí zaplatit. V konečném důsledku na to doplatí všichni, nejvíce však samotný tenisový král.

