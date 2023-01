Australian Open

"Stejně jako ostatní to děláme kvůli grandslamovým trofejím. Sebastian tady má slušnou šanci, ale jdeme krok po kroku. Je potřeba vyhrát sedm zápasů, na to se soustředíme," řekl Štěpánek, který s Kordou spolupracuje od loňska. "Je na dobré cestě, a pokud na ní zůstane, je to jen otázka času," dodal bývalý kouč Srba Novaka Djokoviče či Bulhara Grigora Dimitrova.