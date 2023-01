"V tuhle chvíli mě ta porážka hodně bolí. Je to trochu hořkosladké, protože si ten úspěch teď nedokážu užít. Těžko říct, jak moc jsem z toho všeho šťastný. Věřím, že se z toho ale za pár dní dostanu," řekl Lehečka.

Rodák z Mladé Boleslavi si posunul na Australian Open grandslamová maxima. Zatímco vloni nepřešel ani na jednom z turnajů "velké čtyřky" přes úvodní kolo, nyní v Melbourne vyřadil Chorvata Bornu Čoriče, Američana Christophera Eubankse, světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho a v osmifinále i sedmého hráče světa Kanaďana Félixe Augera-Aliassima.

"Byla to skvělá jízda a celý pobyt v Austrálii jsem si užil. Čtvrtfinále je pro mě skvělý výsledek. Jsem rád, že jsem ukázal během těchto dvou týdnů dobrý tenis. Získal jsem také spoustu zkušeností a podnětů ke zlepšení," uvedl Lehečka, který se v Melbourne dostal do čtvrtfinále jako první Čech od roku 2018, kdy to dokázal Tomáš Berdych.

Proti favorizovanému Tsitsipasovi svedl ve čtvrtfinále vyrovnaný boj. V utkání přišel pouze dvakrát o podání, stoprocentně servírujícímu Řekovi to ale stačilo. "Úspěch byl blízko a zároveň daleko," řekl Lehečka a ocenil soupeře za povedený vstup do utkání.

Naopak česká jednička hned na začátku ztratila podání a Tsitsipas si první set doservíroval. "Ve druhé sadě to pak bylo od nás obou velmi dobré. Byla tam i spousta momentů, kdy jsem ho dostal pod tlak při jeho servisu," uvedl Lehečka. Vypracoval si pět brejkbolů, ale žádný nevyužil a třetí nasazený hráč získal set ve zkrácené hře v poměru 7:2.

"V tie-breaku byl lepší. Udělal jsem pár chyb, ale hlavní bylo, že on dobře využil svůj forhend a nebál se jít za body. Byl to těžký zápas. Měl jsem několik šancí, ale on byl dnes zkušenější a lepší," podotkl Lehečka.

O poslední naději na obrat přišel ve třetím setu, kde nevyužil další tři brejkboly. "Dnešek byl o tom, zda dokážu prolomit jeho servis. Šance jsem měl, ale žádnou nevyužil. To je velká škoda," řekl český tenista. "Když se podívám zpět, mohl jsem být v některých situacích více trpělivý. Těžko ale říct. Musím se na zápas podívat ještě jednou a vyhodnotit si ho s týmem," doplnil Lehečka.