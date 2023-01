Australian Open

„Je úžasné tady znovu být, protože loni jsem byla velmi smutná, že jsem zmeškala zrovna tuhle část sezony. Trvalo dlouho, než jsem se pak dostala do svojí hry, protože jsem se pořád potýkala s bolestí. Až v závěru se mi to trochu dařilo. Teď hraji na podobné vlně jako na US Open a jsem šťastná, že jsem znovu ve čtvrtfinále grandslamu," připomněla loňské trable.

„To ani nevím, že jich bylo tolik. Bylo mi jasné, že to nemůže jít pořád tak jako v prvním setu. Věděla jsem, že přijde nějaká těžší chvíle a jsem ráda, že jsem jí prošla, protože ty předchozí zápasy pro mě byly takové lehčí. Dnes jsem se cítila dobře. A myslím, že to bylo vidět. Přeju si, abych takhle hrála vždycky. Na co jsem sáhla, to mi šlo. Druhý set už nebyl tak perfektní, ale myslím, že tenis to byl dobrý," hodnotila zápas Plíšková.