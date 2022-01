Promiňte, promiňte! Obhájkyně titulu z Australian Open Ósakaová sestřelila umpirovou rozhodčí

Bývalá světová jednička Ósakaová se po psychických problémech k tenisu vrátila poprvé od loňského US Open až na turnaji v Melbourne, který předcházel startu prvního grandslamu nové sezony. Dostala se na něm až do semifinále, před kterým se však odhlásila. Do prvního kola Australian Open ale nastoupila a za hodinu a deset minut z kurtu Roda Lavera odcházela jako vítězka.