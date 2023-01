Fotogalerie +3

Jako první dostal po duelu prostor poražený finalista. „Novaku, nevím, co říct. To, co jsi předvedl, mluví samo za sebe. Stačí se podívat na řeč čísel. Obrovská poklona tobě i tvému týmu," vykládal Řek, který byl na Australian Open jako trojka. „Máš za sebou velkou cestu. Zasloužíš si velké díky za to, co jsi udělal pro náš sport. Posunul jsi jeho hranice, zvýšil kvalitu tenisu i nás všech," pokračoval Tsitsipas.

Přiznal, že ho porážka hodně bolí. „Dělám maximum, ale byl jsem až druhý. Ty jsi nejlepší. Není jednoduché odcházet jako poražený, ale vždy budu odhodlaný vrátit se na kurt a pracovat," vyznal se z pocitů Tsitsipas. Poděkoval za podporu svému týmu, fanouškům. Zdůraznil, že do Austrálie se vždy rád vrací. „Každý návrat mi přináší spoustu příjemných vzpomínek. Všem, co se na přípravách i chodu Australian Open podílejí, chci moc poděkovat. Uvidíme se za rok."

Pak už přišly velké chvíle srbské hvězdy. Pětatřicetiletý Djokovič si přišel pro trofej v bílé bundě s číslem 22 na znamení svých grandslamových triumfů. Políbil pohár a dokráčel k mikrofonu, kde poděkoval soupeři. „Tvoje slova mě hodně zasáhla. Shodneme se, že jsme velcí rivalové, ale to neznamená, že se nerespektujeme. Gratuluji ti, ke skvělému finále i turnaji. Není to tvé poslední grandslamové finále, gratuluji i tvojí rodině a týmu. Vím, kolik to stálo úsilí, aby to došlo až k dnešnímu dni," složil poklonu poraženému soupeři.

„Chci říct, že Srbsko i Řecko nemá velkou historii, co se týče tenisu. Takže tohle je zpráva všem fanouškům i malým tenistům, kteří sní o tom, aby se dostali sem na kurt. Vidíte, že je to možné a může se to jednou podařit. Budete mít na své cestě hodně překážek, ale čím více jich zdoláte, tím více budete silnější. A i když najdete i jen jednoho člověka, který vám bude věřit, tak se ho držte, protože to můžete dokázat," hlásil emotivně do mikrofonu Djokovič.

I on nemohl na ceremoniálu zapomenout na práci svého týmu. „„Můj tým a moje rodina mají za sebou skvělou cestu. Jsem vám vděčný, že tolerujete i moji horší část charakteru, a že to se mnou nemíváte jednoduché. Proč se směješ Gorane?" všiml se reakce tenisové legendy Gorana Ivaniševiče, jenž Srba připravuje. „Ty o tom něco víš? Musím zopakovat, že tahle trofej je stejně tak moje jako vaše," uvedl Djokovič směrem ke svým nejbližším. Řeč přerušilo skandování Nole, Nole, jak se šampionovi Australian Open přezdívá.

Srb sice získal v Melbourne už desátou trofej, tato ale byla výjimečná. „Tohle byla jedna z největších výzev, vrátit se sem poté, co jsem tu loni nemohl hrát. Chci poděkovat všem za vřelé přivítání, mohl jsem se tu cítit jako doma a hrát nejlepší tenis. Mimochodem i před legendárním Rodem Laverem, který se přišel podívat na finále," konstatoval Djoker. „Omlouvám se za dlouho řeč, ale chtěl jsem to říct, protože jen moje rodina ví, co všechno jsem musel zkusit. Tenhle titul byl nejtěžší a cesta k němu nejnáročnější. Je to jedno z mých největších vítězství," konstatoval úspěšný tenista.

Stejně jako ostatní finalisté nezapomněl na poděkování pořadatelům i fanouškům. „Děkuji organizátorům, dobrovolníkům, řediteli turnaje za skvělou organizaci. Díky tobě se tu hráči cítí každý rok jako doma. Děkuji lidem, kteří fandili na ulicích i doma u televize. Prostě děkuji všem," dodal Djokovič a zamířil poděkovat fandům před Arenu Rona Lavera.