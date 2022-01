Pondělní úspěch neznamená konec Djokovičovy anabáze, což Dačiče znepokojuje. "Proces měl skončit, když o této záležitosti rozhodl soud," řekl Happy TV. Bývalý šéf srbské diplomacie se obává, že Djokovič ještě bude mít problémy. "Australské úřady se ho zjevně rozhodly deportovat, což zahrnuje tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Odporuje to zdravému rozumu," řekl.

Bývalý australský premiér Kevin Rudd vnímá pondělní verdikt jako porážku současného premiéra Scotta Morrisona, který byl jedním z velkých kritiků udělení výjimky pro Djokoviče. "Totální neschopnost! Jako ve všem ostatním. Když ho tady opravdu nechtěli, tak proč mu proboha dali víza, aby mohl přiletět? Vypadá to jako obrovská snaha o odvádění pozornosti ve chvíli, kdy se lidé v reálném světě nemohou nechat otestovat," připomněl na twitteru, že v Austrálii jsou kvůli současné vlně koronaviru přeplněná testovací místa.

Rafael Nadal označil dění kolem svého dlouholetého tenisového rivala za cirkus. S nadsázkou prohlásil, že ho na Australian Open nechce. Když byl Djokovič na letišti zadržen, Nadal pro něj vyjádřil pochopení, ale zároveň zdůraznil, že o povinném očkování pro cestu do Austrálie věděl Srb dostatečně dopředu. "Ať už v nějakých věcech s Djokovičem souhlasím, nebo ne, spravedlnost promluvila a řekla, že má právo startovat na Australian Open. Myslím, že je nejférovější to tak udělat, a když to tak dopadlo, přeji mu hodně štěstí," řekl Nadal španělské rozhlasové stanici Onda Cero.