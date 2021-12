Thiem kvůli nemoci odloží vstup do sezony, o Australian Open se rozhodne

Rakouský tenista Dominic Thiem musí ze zdravotních důvodů odložit vstup do sezony. Bývalý šampion US Open se kvůli nemoci odhlásil z ATP Cupu a z následujícího turnaje v Sydney. O startu na Australian Open, které v Melbourne začne 17. ledna, se rozhodne do konce prosince, aby měl případně čas odcestovat do Austrálie.

Foto: Twitter@blueliq1 Dominic Thiem na archivním snímku. Foto : Twitter@blueliq1

Článek Osmadvacetiletý Thiem se chystal na návrat na kurty po vleklém zranění zápěstí, kvůli němuž od června nehrál. Nyní ale na soustředění v Dubaji onemocněl a místo přeletu do Austrálie zamířil domů. "Bohužel jsem v Dubaji nastydl (test na covid-19 mám negativní) a minulý týden jsem nemohl vůbec trénovat. Nebyl bych proto v takové fyzické kondici, jaká by byla potřeba pro start na ATP Cupu a v Sydney," uvedl Thiem na twitteru. "Poté, co jsem nemohl posledních šest měsíců hrát, nemohu nyní riskovat, že návrat uspěchám a znovu se zraním," dodal.

