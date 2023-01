Australian Open

Podle hráčova fyzioterapeuta Willa Mahera by měl být rodák z Canberry po artroskopické operaci zpět v plné síle na březnových turnajích v Indian Wells a Miami.

„Jsem zničený. Je to můj domácí grandslam, do kterého jsem šel jako jeden z favoritů. Je to brutální," uvedl nešťastný rebel Kyrgios před novináři.