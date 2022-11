Plíšková nevyloučila konec v reprezentaci, později rozhodnutí mírnila

S dvanáctou hráčkou světa Bencicovou se utkala podruhé v krátké době. V září ji vyřadila ve 3. kole US Open, ve Skotsku ale za hodinu a 44 minut prohrála. "Byl to těžký zápas. Ani jsem nechtěla nastoupit. Celý týden jsem se tu cítila blbě. Nakonec jsem však odehrála dobrý zápas. Druhý set patřil k nejlepším v sezoně a strašně mě mrzí, že jsem se nedostala do třetího," uvedla Plíšková, jež za stavu 5:3 nevyužila při podání setbol.