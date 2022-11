Tenistky se utkají o finálový turnaj Poháru B. J. Kingové 2023 s Ukrajinou

Svěřenkyně kapitána Petra Pály se letos v soutěži známé dříve jako Fed Cup probojovaly do semifinále. Po úspěšné kvalifikaci s Velkou Británií porazily na finálovém turnaji Polsko a USA. V boji o finále nestačily v sobotu na Švýcarky, kterým podlehly 0:2.

"Byl jsem nervózní, abychom nehráli v Brazílii, dalo se hrát i v Mexiku. To by bylo nepříjemné jak z hlediska cestování, tak soupeřek," řekl v nahrávce pro média Pála. "Musíme se nyní soustředit na to, aby byly holky zdravé a uvidíme, kdo bude chtít hrát. Věřím, že budeme mít silný tým," doplnil.