ANTOŠOVA BŘITVA: Když budete osahávat cizí ženskou, taky od ní čekáte facku. A od jejího manžela rovněž

Všichni jsme se těšili na poslední extraligový zápas před reprezentační pauzou mezi Spartou a Pardubicemi. Rekordní návštěva sezony přes 13 tisíc diváků ukázala, že hokej v Praze táhne a Dynamo zvlášť. Bylo vidět, že Pardubice jsou v pohodě a Sparta do toho ve svém aktuálním rozpoložení dala všechno, co mohla. Přesto to výsledkově nezvládla a musím se zastavit u dvou zásadních věcí.