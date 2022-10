V týmu pro Pohár BJ Kingové jsou Krejčíková, Plíšková, Siniaková a Vondroušová. Američanky tasí hvězdy

Soutěž, dříve známá jako Fed Cup, se odehraje na tvrdém povrchu v Emirates Areně v Glasgow od 8. do 13. listopadu. Češky vyzvou ve skupině Polsko a USA. Do semifinále postupuje jen vítěz.

"Polský tým je obrovsky oslabený. To, ale neznamená, že se tam ukážeme a vyhrajeme. Je potřeba první utkání zvládnout a asi si to případně rozdat s Amerikou o postup," uvedl Pála. "Mám v hlavě pouze cíl postoupit ze skupiny. Pak už se může stát spousta věcí. Proti Americe to bude strašně těžké, mají podobně jako my široký kádr," uvedl Pála