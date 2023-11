Vondroušová dorazí v neděli, deblistky asi v pondělí, řekl kapitán tenistek Pála

„Maky má dorazit zítra po poledni, tak snad dorazí s věcmi a stihne si alespoň zahrát. Teď jsem psal Katce (Siniakové), jestli mi může zavolat, abych zjistil, kdy mohou a za jakých podmínek přicestovat. Je důležité být připravený na všechny varianty,“ uvedl Pála. „Dorazit v neděli je prakticky nemožné. Musím zjistit, jestli je reálné, že dorazí v pondělí, nebo hrozí až úterý. Bohužel když se dá Turnaj mistryň před takovou akcí pod širé nebe, tak nevím, co k tomu říct,“ prohlásil v narážce na odkládání zápasů v Cancúnu kvůli nepřízni počasí.

Wimbledonská vítězka Vondroušová definitivně dohrála v Mexiku po porážce s Cori Gauffovou. Krejčíková se Siniakovou čekají na výsledek nočního utkání mezi Jessicou Pegulaovou a Cori Gauffovou s Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou. Podle zpráv z WTA už ale ani ony nemají reálnou šanci postoupit. „V tom případě by tedy měli pořadatelé udělat vstřícný krok, že je pustí, ať tam nemusejí čekat a stihnou let. Je potřeba taky koupit letenky, celý proces chvíli trvá,“ uvedl Pála.

Kvůli nedělnímu příletu Vondroušové jednal s ITF v Seville o přesunutí tréninků, aby si mohla šestá hráčka světa vyzkoušet kurt. Podařilo se mu trénink prohodit s kanadským týmem. „Z ITF nám vyšli vstříc. Posunuli jsme trénink na půl pátou. Trénink je důležitý, aby viděla, jak to vypadá. Zahraje si i v pondělí a uvidíme, jak na tom budou holky. Musíme dát hlavy dohromady a vymyslet nejlepší sestavu, abychom porazili Švýcarsko,“ řekl Pála.

Zápasy se odehrají v Seville na stadionu La Cartuja, který hostí fotbalové zápasy a byl dějištěm mistrovství světa v atletice. Pála si organizaci chválil. V týmu jsou zatím Marie Bouzková a Linda Nosková. „Holky si teď zahrály na kurtu 1. Na tréninkovém kurtu hrály údery, servisy, returny, aby se do toho dostaly. Kurty jsou tu velmi fajn,“ podotkl kapitán.

Potěšilo jej i vyjádření Vondroušové po utkání s Gauffovou, že se podle svých slov cítila lépe. Věří, že si dobrou náladu udrží. „Jenom jsme si dnes napsali. Viděl jsem pár gamů na začátku a přišlo mi to lepší. Uvidíme, jak na tom bude fyzicky, tady se jí bude hrát určitě líp. Kurt je tady v pořádku a nefouká tady. Teď jde o to, jak na tom bude fyzicky. A jestli sama říkala, že poslední zápas byl dobrý, tak je fajn, že to vzala takhle,“ řekl Pála.