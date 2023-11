Sestava z figurín. Kapitán pomalu ztrácí trpělivost. Je to ostuda WTA, říká Pála

Ve čtvrtek do Španělska dorazila Linda Nosková, v pátek ji doplnila Marie Bouzková, která nahradila zraněnou Karolínu Muchovou. „Přiletěla jsem z Floridy stejným letem jako Američanky Stephensová a Keninová. Takže podobnou cestou, jakou budou mít holky z Cancúnu,“ chrlila hráčka, které v českém týmu neřekne nikdo jinak než Maruška.

Jak to bude s příletem českého kontingentu z Mexika, ale v tu chvíli ještě nikdo moc netušil. Výprava si nechala vyrobit tři figuríny účastnic Turnaje mistryň Markéty Vondroušové, Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, se kterými se vyfotila. Někdo by to mohl považovat za dobrý vtip, ale zase taková legrace to není. Spíš políček znesvářeným tenisovým organizacím. WTA a ITF už delší dobu nedokážou najít společnou řeč a bity jsou hráčky, které by rády absolvovaly obě prestižní akce. Místo aby se tři Češky v klidu chystaly na poslední španělské dějství sezony, budou muset na poslední chvíli řešit přelet z osm tisíc kilometrů vzdálené destinace.

„Kdybych věděl, že všechny tři dorazí o víkendu plné sil, tak by to bylo fajn, ale v Cancúnu je taky všelijaká předpověď a nevíme, kdy se sem dostanou,“ štve Pálu.

Česká strana oficiálně žádala o přeložení prvního duelu ve skupině proti Švýcarsku z úterý na středu, ale ITF sdělila, že už se prodávají lístky – a tím to haslo.

„Je to smutné, když WTA a ITF chtějí mít dvě akce s nejlepšími hráčkami těsně po sobě. A Turnaj mistryň uspořádají pod širým nebem, takže hrozí, že se program kvůli počasí posune a bude tu další problém s přesunem. Je to ostuda WTA, někdo by se měl nad tím zamyslet, tohle je fakt smutný,“ přemítal rozladěně Pála.

Snad se to nestane, ale v krajní variantě by patrně musel vyrukovat na Švýcarsko jen s dvojicí Bouzková, Nosková. „Nikdo po mně nemůže chtít, abych na poslední chvíli sháněl do týmu holky, které už jsou na dovolené. Naše tenistky chtějí hrát a nemůžou za to, jak je ten program postavený. Ale i když přiletí v pondělí nebo v úterý ráno, těžko od nich můžeme čekat zázraky,“ uvědomuje si český kápo.

Vzhledem k termínové kolizi odřekly z účastnic Turnaje mistryň start v Cancúnu Polka Iga Šwiateková i Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. O to víc je potřeba ocenit touhu českých tenistek v Seville nastoupit. Jen kdyby jejich odhodlání WTA nesabotovala.