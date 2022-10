Bouzková - Kalinská 5:2 (skreč)Bouzková je v Guadalajaře v semifinále, soupeřka Kalinská duel skrečovala

V semifinále je i elitní český deblový pár Kateřina Siniaková, Krejčíková. Nasazené jedničky a šampionky US Open otočily ve čtvrtfinále duel s turnajovými pětkami Ljudmilou Kičenokovou a Jelenou Ostapenkovou a vyhrály osmý zápas za sebou.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková si vyrovnala maximum na turnajích kategorie WTA 1000. Dosud byla v semifinále jen před třemi lety v Torontu. V Mexiku si zahraje mezi čtyřmi nejlepšími podruhé v sezoně. V únoru se rovněž v Guadalajaře probojovala na turnaji WTA 250 do finále, kde podlehla Američance Sloane Stephensové. V létě Bouzková získala první titul na turnaji v Praze. Do turnaje v Mexiku zasáhla po zranění ruky, které si přivodila během US Open.