Bravo! Krejčíková se Siniakovou si na Turnaji mistryň zahrají o titul

"Jsem hrdá, že jsme se znovu dostaly do finále," řekla po utkání na kurtu Siniaková. "Osobně jsem v každém zápase velmi emotivní, bez toho to už nedokážu. Nebyla jsem navíc úplně spokojená se svým výkonem, ale jsme tým. Bára hrála velmi dobře, snažila jsem si jí krýt záda a povedlo se to," doplnila Siniaková.