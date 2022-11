Krejčíková po výhře bavila Američany. Neuvěřitelné! Z Česka a takhle to umí, smekla moderátorka

„Čím to je, že se nám tak daří? To je tajemství, tak to tak nechme být," smála se Krejčíková. „Ale ne, známe se už dlouho. Znám Kateřinu od dvanácti let. Jsem ráda, že jsme to tu zatím zvládly. Moc si toho vážím, že s ní mohu hrát," dodala brněnská tenistka.