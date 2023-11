Bude to záhul a boj, říká Vondroušová před finále v Seville. Musíme vydržet a přežít

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Soudě podle toho, jak jste se s Lindou Noskovou proháněly po kurtu při tréninku, to nevypadá, že by vás sužoval jet lag.

Já jsem se vyspala hezky, takže dobrý. Trochu to na mě padalo ráno, ale jak se člověk rozhýbe, tak to jde.

Těžké to bude, i když Belinda (Bencicová), která je ve 4. měsíci asi nenastoupí… Švýcarsko se trochu obměnilo, Teichmannová teď hraje trochu hůř, ale s Golubicovou minulý rok porazily neskutečné holky a jsou na tuhle soutěž fixované jako my. Bude to záhul a boj. A asi i šachy.

Musí se přemýšlet, kdo bude hrát druhý zápas a pak debl, mezi tím je jen pár minut. Minulý rok jsme to řešily hodně, byly jsme všechny vyřízené, já přijela rovnou z turnaje a holky byly hotové. Bylo to o tom, kdo to vydrží, než kdo jak hraje. Je to fofr, jde o to, jak to udělat, aby všechny přežily a vydržely.