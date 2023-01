Bývalá tenisová hvězda terčem nechutných urážek. Velrybo, zase budeš páchat sebevraždu? píšou jí

Dokičová se však nevzdává a se svými trápeními bojuje. Působí jako tenisová komentátorka na kanálu Channel Nine a většina fanoušků ji miluje. Najdou se však i tací, kteří mají potřebu se do bývalé světové čtyřky neustále navážet.

„Opravdu si nemyslím, že je fér, že mi velryba jako Jelena Dokičová bere radost ze sledování tenisu a mění ji v blbost," napsal například jeden z internetových trollů. „Jediné, co dělá, je, že říká, jak je dobrá. Přitom se vsadím, že uběhnout 100 metrů by jí trvalo 10 minut. Prosím, zbavte se jí. Už jen pohled na ni mě nutí to vypnout," pokračoval.