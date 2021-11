Čerstvá česká tenisová dvojka Lehečka: Chci být o dost výš. Tady nekončíme!

Lehečka se k týmu připojil v pondělí jako čerstvý finalista turnaje v Pau, kde vyřadil hned tři Francouze v čele s bývalým hráčem top 10 Gillesem Simonem.

„Hráči z Francie mě asi tenhle rok nemusí, ta bilance to jen umocňuje," pousmál se.

I když se soupeři musí obejít bez žebříčkově nejvýše postaveného Monfilse, jejich výběr s Rinderknechem, Mannarinem a vítězi Turnaje mistrů v deblu Herbertem a Mahutem je jasným favoritem.

„Na ty výhry z Pau bych chtěl ale navázat," naplánoval si Lehečka, který ve světovém žebříčku přeskočil své týmové spoluhráče Zdeňka Koláře a Tomáše Macháče a stal se novou českou dvojkou. Teď je 138. na světě.

„Pocit je to dobrý, když se žebříčkově stoupá, ale já chci být o dost výš. Tady nekončíme! Ono se to nezdá, do stovky je to 38 příček, ale taky asi 350 bodů, což není úplně málo. Po této sezoně na to ale vrhneme," říká tenista, kterého trénuje syn daviscupového šéfa lavičky Jaroslava Navrátila Michal.

Letos vyhrál čtyři turnaje

„Kapitán nám pomáhá, jak jen může a jsme za to hrozně rádi," říká Lehečka, který letos získal čtyři tituly na menších turnajích v Egyptě, v Jablonci, v Tampere a v Bukurešti. Spolu se čtyřhrou už má v tomto roce za sebou úctyhodných 117 zápasů.

„Čtyři tituly jsou hezká statistika. Mohlo to být víc, ale i míň, jsem za to rád. Tenisově rostu a chci se dál zlepšovat. Hlavní bude najít dobrý balanc mezi kategoriemi. Kvalifikace turnaje ATP je podobná jako na challengeru. Hlavní soutěž je ale jiná, tam u jsou i hráči padesátky... Nejde se ale upřít jenom na jeden cíl, nejsem tak vysoko, abych si mohl dovolit hrát jen ATP turnaje. Chalengery musím zapojit," tvrdí Lehečka.

Jonáš Forejtek (vlevo) a Jiří Lehečka po návratu z Wimbledonu, kde vyhráli juniorskou čtyřhru.

Debut v sedmnácti letech

Ze současného českého týmu je vedle Jiřího Veselého jediný, kdo hrál v Davis Cupu singl. V ostravské baráži v únoru 2019 ještě jako sedmnáctiletý odvážně čelil zkušenému Nizozemci Haasemu. I když těsně prohrál, byl zahrnut komplimenty.

„Na to se vzpomíná krásně. Byl to první Davis Cup a hned takový zážitek. Byl jsem rád, že jsem měl šanci ukázat, co umím," tvrdil Lehečka.

Na jeho jedovatou hru by mohli Češi sázet i v Rakousku. „Je důležité hrát co nejlíp a být stoprocentně připravený nastoupit, kdykoli bude potřeba. To je hlavní priorita," vyhlásil český talent. A pochopitelně i zdraví.