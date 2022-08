Česká hvězdička překonala rekord. Brenda Fruhvirtová přepisuje dějiny

Ještě v září loňského roku bojovala Brenda Fruhvirtová na juniorském okruhu. Tři dny před Vánoci si v jihokorejském Soulu vyzkoušela první turnaj mezi dospělými a hned na svém třetím podniku v únoru letošního roku si připsala první turnajový vavřín, když ovládla podnik v Tucumanu v Argentině. A když už tam byla, přidala o týden později druhý. Za pět zápasů zde přišla mladší ze sester Fruhvirtových o jediný set. To vše stále ve věku čtrnácti let.

"Je naprosto neskutečné, co jsi předvedla. Ovládla jsi turnaj s dotací 25 tisíc dolarů, a to je mimořádné. Navíc jsi získala druhý titul po sobě, jsi výborná a máš před sebou parádní budoucnost. Jsi skvělá tenistka," poklonila se mladičké Češce o patnáct let starší Argentinka Paula Armaecheová, která s Fruhvirtovou padla nejdříve v semifinále, poté v souboji o titul.